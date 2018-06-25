Федеральная служба исполнения наказаний России указывает политзаключенного Олега Сенцова гражданином Украины. Об этом сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе, опубликовав в Facebook справку консульству Украины в Екатеринбурге от управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу Министерства юстиции РФ.

«Осужденный Сенцов О.Г. - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10. 2017 года. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997 года», - указано в документе.

Таким образом, это опровергает утверждение российской стороны о том, что Сенцов на момент осуждения был гражданином РФ.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил голодовку.