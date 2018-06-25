За прошедшие сутки, 24 июня, боевики 22 раза прибегли к прицельному огню по позициям ВСУ, десять из которых – из запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, запрещенного минскими договоренностями. Зафиксирован также огонь из танка и БМП.

На луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям артиллерию калибром 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а у Луганского и Новозвановки обстрелы были из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На мариупольском направлении горячее всего было в Водяном. Там боевики вели огонь по нашим позициям из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также враждебная активность наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.

Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

В результате активных боевых действий один военнослужащий погиб и 4 получили ранения.

В течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил подразделения в районе населенных пунктов Марьинка на донецком направлении, Гнутово и Широкино – на мариупольском. Потерь среди наших защитников нет.