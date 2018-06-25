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Военнослужащие оперативно-тактической группировки «Север» задержали вражеских шпионов, сообщается на странице командования в Facebook.

Мобильная разведывательная группа, осуществлявшая наблюдение за одним из участков линии соприкосновения, обнаружила и задержала двоих неизвестных.

После установления их личных данных оказалось, что задержанные имели проблемы с законом, а один из них и в настоящее время находится в розыске на территории Украины.

«При осмотре личных вещей получены неопровержимые доказательства, что задержанные собирают разведывательные сведения о военных Вооруженных сил Украины в пользу российско-оккупационных войск», - говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется причастность задержанных на предмет совершения ими других преступлений.

«Данный факт в очередной раз доказывает нежелание жителей оккупированных территорий способствовать деятельности оккупантов. Враг обманами и под давлением привлекает жителей с криминальным прошлым к разведывательной деятельности за феерические обещания отмены им приговоров», - сообщили в командовании.

Задержанные переданы полиции.
ForUm

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