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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил политзаключенного Владимира Балуха за его письмо и за мужество.

«Никто не одолеет народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках – несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания. Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество», - говорится в Facebook Главы государства.

Порошенко заверил, что Украина продолжит борьбу за освобождение всех заложников, находящихся в РФ, в ОРДЛО и в Крыму.  

«Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда буду иметь возможность пожать Вашу руку на свободной украинской земле», - пообещал Президент.

Как сообщал ForUm, украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо Президенту Петру Порошенко. 
ForUm

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