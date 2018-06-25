Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил политзаключенного Владимира Балуха за его письмо и за мужество.
«Никто не одолеет народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках – несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания. Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество», - говорится в Facebook Главы государства.
Порошенко заверил, что Украина продолжит борьбу за освобождение всех заложников, находящихся в РФ, в ОРДЛО и в Крыму.
«Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда буду иметь возможность пожать Вашу руку на свободной украинской земле», - пообещал Президент.
Как сообщал ForUm, украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо Президенту Петру Порошенко.
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