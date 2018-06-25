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Народный депутат Верховной Рады от БПП Александр Спиваковский утверждает, что не имеет бизнеса, а следовательно не связывает поджог своего дома с бизнес-разборками. Об этом он рассказал Укринформу.

Нардеп уже обратился в Службу безопасности Украины по поводу причин поджога и возможных причастных к этому лиц.

«Есть гипотезы, есть мотивы. Пусть СБУ занимается», - сказал он.

По словам Спиваковского, пожар возник в 02:00.

«Если бы жена не проснулась, я думаю, что мы бы давали интервью Господу Богу. Потому что я спал, а она проснулась. А угарный газ, когда проснулись, уже был (в помещении, - ред.). Дышать нечем было», - отметил депутат.

Депутат рассказал, что пожар возник в результате умышленного поджога горючим веществом.

«Пока экспертиза склоняется к тому, что это поджог, по характеру возгорания. Речь идет о том, что это было очень активное вещество, потому что оно прожгло насквозь крышу дома. Там что-то было мощное», - сказал Спиваковский.

Также он отметил, что в прошлый четверг в его адрес поступили угрозы.

«Это были первые угрозы. До этого угроз не было», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, в ночь на 24 июня в Херсоне подожгли дом народного депутата.

Александр Спиваковский прошел в Верховную Раду по 182-му избирательному округу в Херсонской области. 
ForUm

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