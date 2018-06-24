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Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что в случае экономического провала страна должна будет войти в состав «другого государства». Также он сказал, что в Беларуси может начаться война, как в Украине.

Об этом он заявил 22 июня в Шкловском районе Могилевской области, сообщает Украинская правда.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся – значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. И еще, не дай бог, развяжут войну, как в Украине», - сказал Лукашенко.

В то же время, президент не уточнил, в состав какого государства может войти Беларусь и кто может развязать в ней войну.

Перед этим он говорил о сельском хозяйстве и необходимости соблюдения технологии производства.

«За нарушение технологии в отдельных странах в тюрьму сажают. Я уже не говорю, что собственник этого человека держать не будет ни одного дня. Поэтому уговоры… Слушайте, мы не в советские времена живем, когда мы собирались на пленум и друг друга уговаривали. Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов. Пришли на планерку, наметили это сделать – это должно быть сделано железобетонно. Причина невыполнения одна – смерть», - сказал президент Беларуси.
ForUm

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