Прокуратура совместно с полицией разоблачила злоумышленника, который по поддельным документам незаконно завладел объектом коммунальной собственности - кинотеатром «Молодежный» в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в 2014 году указанное лицо на основании поддельных документов, а именно свидетельства о праве собственности и справки из Киевского городского БТИ, зарегистрировало за собой право собственности на недвижимое имущество, находившееся в коммунальной собственности. Стоимость незаконно отчужденного объекта в то время составляла более 800 тыс. гривен.

22 июня злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

В настоящее время готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, на рассмотрении в суде находится иск прокуратуры об истребовании здания кинотеатра из незаконного владения.