Рейтинг президента России Владимира Путина значительно снизился из-за роста цен на бензин и изменения пенсионного законодательства. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за прошлую неделю, передает Русская служба ВВС.

Согласно данным ВЦИОМ, за неделю уровень одобрения деятельности президента упал на 5 процентных пунктов и по среднему значению составил 72,1%. При этом снижение рейтинга с мая составило 8,2 процентных пункта.

В рейтинге доверия политикам за неделю с 11 по 17 июня показатель Владимира Путина составил 42,0%. Неделей ранее он был равен 45,4%, месяцем ранее - 47,4%.

Как отмечает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, на снижение показателей повлияли, в частности, рост цен на бензин и «отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию».

Еще одной причиной снижения доверия к власти Мамонов назвал предложение о повышении пенсионного возраста в России.

«Оно с настороженностью воспринято обществом, и это вполне естественно. В условиях фрагментарности картины изменений, непроясненности механизмов реализации сохраняется негативное отношение. Это влияет на отношение к власти. Не исключение - и президент страны, тем более, что после выборов запросы к президенту традиционно усиливаются», - говорится в комментарии Мамонова.

В российских регионах уже начались протесты против повышения пенсионного возраста. Один из первых митингов состоялся в Новосибирске 16 июня. Участники акции вышли на улицу с лозунгами «Нет повышению пенсионной реформы», «Россия - Путин: 5:0» и «Не хочу умирать на работе».