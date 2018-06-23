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В вопросе об обмене осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова есть много проблем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Отвечая на вопрос, связаны ли сложности с обменом Сенцова с тем, что он не признает себя гражданином России, пресс-секретарь отметил, что режиссер осужден по тяжкой статье.

«И главное — кто он де-юре, даже если себя россиянином не признает», — добавил Песков.

Он также напомнил о переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко 21 июня. На них была, в частности, затронута тема работы омбудсменов двух стран. Порошенко призвал освободить осужденных в России украинцев, а Путин, в свою очередь, выразил обеспокоенность по поводу обострения ситуации на Донбассе.​ Порошенко подчеркнул, что российская сторона должна дать уполномоченному по правам человека Украины Людмиле Денисовой возможность посетить Сенцова и других украинских заключенных.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила РБК, что обмен заключенными находится вне ее компетенций. «Непосредственно вопросом обмена мы не занимались с Денисовой, потому что по крайней мере мой мандат этого не позволяет», — подчеркнула она. При этом омбудсмен рассказала, что ежедневно контактирует со ФСИН по поводу его состояния. «Он продолжает голодовку, но мне говорят, что состояние его здоровья не угрожает его жизни», — сказала Москалькова. Она также допустила, что в ближайшее время может посетить режиссера. 

 15 июня  украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии  без объяснения причин категорически отказало омбудсмену  в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

19 июня Денисова заявила о срыве предварительной договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой о синхронном посещении Олега Сенцова и Кирилла Вышинского.
ForUm

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