В Голосеевском районе Киева неизвестные повредили микроавтобус, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По словам заявителя, четверо неизвестных подбежали к автобусу и повредили окна и колеса. При этом якобы были слышны выстрелы. По адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

На месте происшествия полицейские выяснили, что автомобиль потерпевшего, которым он осуществляет нерегулярные перевозки в Одесскую область, был припаркован возле станции метро «Теремки». По его словам, к машине подошли четверо мужчин, которые начали бить микроавтобус и стрелять, а потом они сели в иномарку и скрылись.

Во время осмотра места происшествия правоохранители не обнаружили стреляных гильз и характер повреждений автомобиля не подтверждает стрельбу. Механические повреждения вызваны неустановленным предметом, предположительно – битой или телескопической палкой.

Проводятся все необходимые первоочередные следственные действия для задержания злоумышленников.