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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду сигарет с территории непризнанного Приднестровья, организованную лицами, являющимися участниками международных группировок. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 

Правоохранители установили, что сигареты белорусского производства ввозились из ПМР на участке государственной границы в Одесской области. В дальнейшем злоумышленники планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза через пункты пропуска и вне пунктов таможенного контроля в так называемых участках «зеленой границы» в Волынской области.

Правоохранители остановили два микроавтобуса на территории Киевской области. Во время осмотра автомобилей сотрудники СБУ обнаружили более шестисот коробок сигарет без марок акцизного сбора, которые перевозились без каких-либо товарно-сопроводительных документов. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 3,7 млн гривен.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

 
ForUm

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