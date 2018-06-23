Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии в РФ, не будет писать прошения о помиловании. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на его адвоката Дмитрия Динзе.

«Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту», - сказал Динзе.

По словам адвоката, состояние Сенцова остается без изменений.

«Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по три-четыре литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами», - пояснил Динзе.

Накануне адвокат сообщил, что Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщал ForUm, ранее в марте Динзе сообщал, что Сенцов занимается в исправительном учреждении творчеством, отказывается работать и готов написать прошение о помиловании.

Ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что украинца должны помиловать по гуманитарным причинам, и готов подать прошение об этом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к Путину, после чего оно будет рассмотрено.