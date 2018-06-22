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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной группировки, в состав которого входили четыре гражданина России. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищение людей, действовавших на территории Киевской и Черкасской областей.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники требовали от киевского бизнесмена 35 тысяч долларов США за якобы охрану его отеля. Участники группировки, применяя физическое насилие и психологическое давление, «выбивали» такую ​​же сумму у коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества.

Сотрудники СБУ задержали четырех участников группировки в Киеве во время получения очередного «транша» в размере 8 тысяч долларов США от одного из бизнесменов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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