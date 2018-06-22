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Объявленный в розыск мэр Доброполья Андрей Аксенов проходит лечение в Германии. Об этом заявил заместитель городского головы Евгений, сообщает пресс-служба горсовета.

«Я весь свой отпуск находился с Андреем Анатольевичем в одной из клиник в Германии, специализирующихся на онкозаболеваниях, где ему была сделана операция», – заявил он.

По словам Бражникова, операция прошла успешно.

«В послеоперационный период были некоторые осложнения, врачи корректировали. Сейчас он находится в больнице на реабилитации», – заверил он.

Чиновник рассказал, что того ждет еще химиотерапия, но «по прогнозам врачей все хорошо, все по плану».

Он заверил, что в течение двух месяцев мэр Допрополья появится на работе.

Напомним, следственное управление прокуратуры Донецкой области совместно с СБУ сообщило о подозрении добропольскому городскому голове о подозрении в подделке официальных документов для незаконного посещения Автономной Республики Крым.

В июне Аксенов был объявлен в розыск.

 

 
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