Объявленный в розыск мэр Доброполья Андрей Аксенов проходит лечение в Германии. Об этом заявил заместитель городского головы Евгений, сообщает пресс-служба горсовета.

«Я весь свой отпуск находился с Андреем Анатольевичем в одной из клиник в Германии, специализирующихся на онкозаболеваниях, где ему была сделана операция», – заявил он.

По словам Бражникова, операция прошла успешно.

«В послеоперационный период были некоторые осложнения, врачи корректировали. Сейчас он находится в больнице на реабилитации», – заверил он.

Чиновник рассказал, что того ждет еще химиотерапия, но «по прогнозам врачей все хорошо, все по плану».

Он заверил, что в течение двух месяцев мэр Допрополья появится на работе.

Напомним, следственное управление прокуратуры Донецкой области совместно с СБУ сообщило о подозрении добропольскому городскому голове о подозрении в подделке официальных документов для незаконного посещения Автономной Республики Крым.

В июне Аксенов был объявлен в розыск.