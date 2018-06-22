Суд избрал меры пресечения двум мужчинам, которые подозреваются в причинении телесных повреждений военнослужащим в кафе Мариуполя. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.
Так, одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17620 грн; другому – круглосуточный домашний арест.
Прокуратура не согласилась с решением суда по последнему из подозреваемых и готовит апелляционную жалобу.
Напомним, 17 июня в мариупольском кафе «Red Cups» неизвестные избили женщину-офицера и подполковника Государственной пограничной службы.
По данным спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, конфликт произошел из-за просьбы предоставить меню на украинском языке.
В свою очередь администрация заявила, что военнослужащие пришли в заведение в состоянии опьянения и вели себя агрессивно.
20 июня подозреваемых задержали.
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