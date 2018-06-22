В Черкасской области задержали преступную группу, которая требовала средства у предпринимателей за проезд негабаритного груза через мост над Днепром, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В преступную группу входили работники производственного подразделения «Знаменский отряд военизированной охраны» службы военизированной охраны регионального филиала «Одесская железная дорога», которая с сентября 2017 брала с предпринимателей от 150 грн до 450 грн за проезд негабаритного груза через мост, находящийся на выезде из Черкасс.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.