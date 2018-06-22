Верховной Раде предлагают ввести ответственность за «неосновательное обогащение».

На сайте парламента 21 июня зарегистрирован законопроект № 8517.

Документом предлагается внести изменения в закон «О предотвращении коррупции» и ввести в законодательстве понятие «неосновательное обогащение», что означает «несоответствие уровня материального обеспечения лица сведениям о доходах, указанных в декларации».

Согласно законопроекту, Национальное агентство по предупреждению коррупции должно также проводить проверку деклараций на «наличие признаков неосновательного обогащения близких лиц субъектов декларирования», передает Радио Свобода.

Кроме того, документом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и предусмотреть наказание за умышленные действия по безосновательному обогащению в виде лишения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности, для должностных лиц – от двух до пяти лет.

Сейчас украинское законодательство предусматривает ответственность за незаконное обогащение. Под незаконным обогащением понимают приобретение в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами.