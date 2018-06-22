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В Киеве воры украли у председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса кошелек с деньгами.

Факт обращения гражданина Литвы в полицию подтвердил «Украинской правде» пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Около 18 часов 21 июня по спецлинии 102 обратился гражданин Литовской республики, сообщил, что по улице Гончара в магазине у него украли кошелек с денежными средствами», - сказал Тракало.

По его словам, полиция открыла уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса «Кража».

Фамилию потерпевшего и сумму денег правоохранители не называют, в то же время, как стало известно УП из источника в правоохранительных органах, жертвой карманников стал председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

Как сообщалось, несколько дней назад в Киеве обокрали главу офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.
ForUm

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