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В Берегово стартовали украинско-венгерские консультации по имплементации закона об образовании. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Начинаем украинско-венгерские консультации 4 министров по реализации нашего закона «Об образовании». Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен чувствовать себя как дома в любом уголке Украины», - написал он в Twitter.

 


 

 

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.  

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».

14 февраля этого года правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона «Об образовании» и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года - до 2023-го.

 
ForUm

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