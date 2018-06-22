В Берегово стартовали украинско-венгерские консультации по имплементации закона об образовании. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Начинаем украинско-венгерские консультации 4 министров по реализации нашего закона «Об образовании». Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен чувствовать себя как дома в любом уголке Украины», - написал он в Twitter.
Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого Закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України pic.twitter.com/yvx416hykK— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 июня 2018 г.
Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.
Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».
14 февраля этого года правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона «Об образовании» и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года - до 2023-го.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время