В Берегово стартовали украинско-венгерские консультации по имплементации закона об образовании. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Начинаем украинско-венгерские консультации 4 министров по реализации нашего закона «Об образовании». Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен чувствовать себя как дома в любом уголке Украины», - написал он в Twitter.

Починаємо українсько-угорські консультації 4-х міністрів стосовно реалізації нашого Закону про освіту. Кожен український громадянин угорського походження має себе відчувати вдома у будь-якому куточку України pic.twitter.com/yvx416hykK — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 июня 2018 г.





Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».

14 февраля этого года правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона «Об образовании» и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года - до 2023-го.