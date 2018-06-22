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Государственное регулирование цен, в том числе закупочных цен на молоко у фермерских хозяйств, никогда не оказывало положительного эффекта на производителей. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По его словам, единственным инструментом поддержки здесь является введенные правительством программы - от сохранения и наращивания поголовья к насыщению рынка отечественной агропродукцией.

«Регулирование цен никогда не сказывалось положительно на жизни селян. Наращивание продукции, создание условий для роста и насыщения рынка - это действенный инструмент», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что в этом году работают различные программы - от прямых адресных выплат селянам на поголовье к удешевлению техники и внедрение помощи при строительстве животноводческих комплексов.

Глава правительства призвал воспользоваться этим возможностями, ведь они и являются стимулом и залогом роста, как собственно агросектора, так и экономики в целом.
ForUm

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