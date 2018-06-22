Распространенная журналистами информация о якобы эпидемии кори в воинской части на Яворовском полигоне не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Вчера, 21 июня 2018, в вечернем эфире программы «Секретные материалы» телеканала «1+1», в сюжете под названием «Инфекция страшнее пули» была распространена непроверенная, а поэтому ложная информация о ситуации в воинских частях, расположенных на территории Яворивского полигона, что во Львовской области», – говорится в сообщении.

По данным министерства, в начале сюжета демонстрируются кадры, отснятые у контрольно-пропускного пункта «Базовое» 184-го Учебного центра. Впрочем, впоследствии на видео появляются кадры заброшенных объектов социально-бытовой инфраструктуры, которые не имеют ничего общего ни с одним из объектов воинских городков, расположенных на территории или вблизи Яворивского полигона.

«Также в данном видео использован комментарий якобы одного из военнослужащих, имя или другие идентификационные данные которого не указаны, а голос искажен. Данное лицо рассказывает об «эпидемии кори», которая якобы имеет место в неизвестной воинской части. В то же время в видеосюжете нет ни одного развернутого комментария информации от руководства воинской части (официального запроса на предоставление такого комментария не поступало)», – подчеркнули в Минобороны.

При этом в ведомстве подчеркнули, что среди военнослужащих, проходящих службу и подготовку в военных частях и учебных подразделениях, расположенных на Яворивском полигоне, в настоящее время зафиксированы единичные случаи заболевания этой болезнью. «Командирами и начальниками, совместно с медицинской службой ВС Украины приняты все необходимые меры для локализации и предотвращения распространения этого инфекционного заболевания. Никаких оснований для изоляции пунктов дислокации воинских частей нет. Личный состав, с учетом возможностей имеющегося казарменного фонда, расположен в стационарных казармах со всеми необходимыми бытовыми условиями. «Притянутая к теме» смерть военнослужащего, о которой упоминается в видеосюжете, была вызвана другой хронической болезнью», – говорится в сообщении.

«Поэтому, представленная журналистами «информация» имеет откровенно манипулятивный, субъективный характер, а сам сюжет содержит признаки грубого нарушения стандартов мировой и отечественной журналистской этики. Последствиями погони журналистов за очередной «сенсацией» становится безосновательная дискредитация отдельных воинских частей и Вооруженных сил Украины в целом, которые сегодня сдерживают российскую агрессию на востоке нашей страны», – отметил в Минобороны.

Министерство обороны возмущено появлением в отечественном медийном пространстве подобных «материалов», и обращается ко всем представителям СМИ в дальнейшем тщательно проверять информацию, которая готовится к эфиру.