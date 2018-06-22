Мошенники звонят руководителям медучреждений и ректорам вузов от имени якобы руководства Минздрава и требуют денег. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

«Тут наши «друзья» придумали новую игрушку. Звонить к руководителям медицинских учреждений и ректорам медвузов и представляясь «от Павла Ковтонюка» требовать деньги или угрожать увольнением (с вымогательством, опять же, денег)», – написал он.

По словам замминистра, за последние месяцы это произошло уже в шестой раз, и дважды в течение 21 июня. «Это у наших врагов, наверное, такой новый креативный способ - использовать мое имя и должность, чтобы скомпрометировать команду Министерства здравоохранения и меня лично. Хотя креатив на самом деле так себе. Руководители учреждений и вузов, которые получили звонки, сразу сообщали нам и соответствующие правоохранительные органы. Спасибо им за это», – подчеркнул Ковтонюк.

«Ставлю «тройку» тем, кто таким способом пытается давить на меня и на команду Минздрава. Очень слабо. И такие случаи еще раз доказывают, что мы на правильном пути. Система, похоже, сопротивляется все больше. Поэтому, если вы получили такой звонок - обязательно говорите нам», – подытожил он.