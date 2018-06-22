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Сотрудники Службы безопасности Украины, задействованные в операции Объединенных сил, совместно с прокуратурой разоблачили на взятке заместителя генерального директора государственного предприятия «Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации»», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя двенадцать с половиной тысяч гривен. За эту сумму чиновник «согласился» подтвердить коммерческой структуре сертификаты качества выпускаемой продукции.

Правоохранители задержали заместителя гендиректора в служебном кабинете во время получения неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.
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