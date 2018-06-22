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Голосование парламента Великобритании за правительственный законопроект о Brexit закрыло двери перед самой малой возможностью того, что страна останется в ЕС. Об этом заявил министр торговли Великобритании Лиам Фокс, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

«Как многие из вас знают, мы вчера вечером приняли решающий шаг в законодательстве, который теперь безвозвратно проложит путь для выхода Британии из Европейского Союза», - сказал он.

«Поэтому в случае каких-либо сомнений, шансы Великобритании не покидать Европейский Союз сейчас нулевые», - заявил Фокс.

Как сообщалось, правительственный законопроект относительно условий выхода Британии из ЕС прошел через парламент несмотря на сопротивление части депутатов правящей Консервативной партии.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала принятие законопроекта «важным шагом» в обеспечении «гладкого» Brexit.

Напомним, 29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось пользу выхода страны из состава ЕС.

Twitter признал участие российских троллей в кампании за Brexit.

 
ForUm

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