также в разделеПроисшествия
За сутки боевики провели 29 обстрелов, ранен 1 военный 16
На Луганщине со стрельбой задержали авто, прорывавшееся в РФ 33
В центре Николаева водители устроили стрельбу на глазах у детей 48
Диверсии на ж/д: Пакет с камнями разбил лобовое стекло локомотива 39
В Ривном подожгли квартиру с депутатом 36
АЗС под Киевом взорвал водитель: забыл вытянуть заправочный пистолет 114
Под Киевом взорвалась автозаправка 69
Сутки на Донбассе: Боевики 30 раз открывали огонь, ранены трое военных 34
В Херсоне предотвратили убийство, полиция ищет «заказчиков» 51
С начала войны на Донбассе погибли более 2700 мирных жителей 24
В Броварах горит дом, жителей эвакуируют 58
Заместителя мэра Харькова бросили в мусорный бак 60
На Луганщине мирный житель подорвался на растяжке 31
Столкновения в Харьковском горсовете: неизвестные бросили дымовую шашку 78
В Запорожской области сгорело почти 100 гектаров пшеницы 31
Сутки на Донбассе: 26 обстрелов, ранены 3 военных 46
На Николаевщине во время пожара на полигоне пострадали двое военных 32
Боевики обстреляли санитарную машину украинских военных 66

Вчера, 21 июня, во Львовской области с укусами змей в больницы обратились 4 человека, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА. 

Так, 21 июня в 14:15 в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована жительница с. Воловец Закарпатской области, 1979 года рождения, которую у с. Лозы Сколевского района в левую кисть укусила змея.

В тот же день в 20:35 в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована жительница с. Верхнее Синевидное Сколевского района 1994 года рождения, которую у села в правую голень укусила змея.

В 21:10 в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ в тяжелом состоянии была госпитализирована жительница с. Плавье Сколивского района 1947 года рождения, которую у села в правую голень укусила змея.

Кроме того, в 22:05 в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ в состоянии средней тяжести была госпитализирована жительница с. Скины Сколевского района 2003 года рождения (ребенок) которую у села в левую стопу укусила змея.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги