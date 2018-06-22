Вчера, 21 июня, во Львовской области с укусами змей в больницы обратились 4 человека, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Так, 21 июня в 14:15 в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована жительница с. Воловец Закарпатской области, 1979 года рождения, которую у с. Лозы Сколевского района в левую кисть укусила змея.

В тот же день в 20:35 в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована жительница с. Верхнее Синевидное Сколевского района 1994 года рождения, которую у села в правую голень укусила змея.

В 21:10 в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ в тяжелом состоянии была госпитализирована жительница с. Плавье Сколивского района 1947 года рождения, которую у села в правую голень укусила змея.

Кроме того, в 22:05 в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ в состоянии средней тяжести была госпитализирована жительница с. Скины Сколевского района 2003 года рождения (ребенок) которую у села в левую стопу укусила змея.