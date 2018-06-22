Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках защиты объектов критической инфраструктуры агропромышленного комплекса предотвратила в Николаевской области угрозу продовольственной безопасности региона, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица местного филиала одной из государственных продовольственных компаний совместно со столичными коммерсантами подделали пакет документов, согласно которому на территорию элеватора были якобы ввезены большие объемы сельскохозяйственной продукции.

В рамках уголовного производства, открытого Нацполициею по материалам СБУ по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы задокументировали, что дельцы планировали присвоить партию, в том числе государственного зерна, отгрузив ее с элеватора как «ошибочно завезенное».

По инициативе СБУ судебным решением наложен арест на зерновую продукцию общей рыночной стоимостью более восьми миллионов гривен. По заключению экспертов, незаконная сделка могла повлиять на выполнение филиалом своих обязательств в рамках заключенных международных соглашений.

Сотрудники спецслужбы и следственные Нацполиции провели санкционированные следственные действия в филиале компании, во время которых изъяли документы, которые составляют дополнительную доказательную базу в уголовном производстве. Сейчас сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 15 и ч. 5 ст. 191 шести лицам из числа должностных лиц филиала и топ-менеджмента коммерческой структуры. Продолжается досудебное следствие.