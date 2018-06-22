Варшава и Лондон выступают за сохранение политики «открытых дверей» в НАТО для стран восточной Европы.

Это после завершения встречи глав МИД и министерств обороны Польши и Великобритании в формате «2+2» заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает Укринформ.

«Польша и Великобритания сотрудничают в сфере политики в отношении наших восточных соседей. Мы поддерживаем политику «открытых дверей» в НАТО, стремимся усилить наших партнеров», - подчеркнул Чапутович.

Он подчеркнул, что обе страны поддерживают способность Альянса к обороне и отпугиванию, и поддерживают наличие союзнических войск на восточном фланге НАТО.

Польский министр отметил, что в сфере обеспечения безопасности в Европе решающее значение имеют отношения с США.

Чапутович отметил, что Польша и Великобритания выделяют 2% ВВП на оборону и призвал, чтобы другие европейские страны также подняли свои расходы на оборону до этого уровня.

Во время встречи министров поднят вопрос противодействия российской дезинформации в странах «Восточного партнерства».

Как сообщал ForUm, 28 марта Президент Петр Порошенко подписал указ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год».

Ранее Президент заявил, что Украина стремится присоединиться к НАТО в следующем 10-летии.

Президент планирует ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию для закрепления стремлений Украины обрести членство в ЕС и НАТО.