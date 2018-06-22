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В 2017 году уровень теневой экономики составил 31% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с показателем 2016 года. Об этом говорится в отчете, который подготовил департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.

Отмечается, что детенизация украинской экономики стала возможной благодаря сохранению относительной макрофинансовой стабильности в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, а также диверсификации рынков сбыта продукции украинских производителей, сохранению высокого уровня деловой активности бизнеса в условиях улучшения ожиданий и уровня восприятия украинских реформ в мире, а также снижения инвестиционных рисков на фоне относительной макрофинансовой стабилизации и продолжения процессов реформирования экономики.

В то же время, по данным МЭРТ, динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Это, в частности: низкое доверие к институтам власти; сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны; наличие неподконтрольных власти территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны.

Как ранее сообщал ForUm, МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%. 
ForUm

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