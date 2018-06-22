Пограничники Луганского отряда, выполняя задачи по охране государственной границы в районе операции Объединенных сил, задержали двух граждан, которые пытались попасть в РФ вне установленных пунктов пропуска, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Так, во время патрулирования пограничный наряд в районе населенного пункта Нижнебараниковка Луганской области, недалеко от границы, заметил движение транспортного средства без регистрационных номеров в направлении государственной границы. На законное требование остановиться, водитель не отреагировал и начал увеличивать скорость, пытаясь скрыться от пограничников. В ходе преследования стражи порядка применили оружие путем осуществления предупредительных выстрелов вверх. Только после этого транспортное средство марки «ВАЗ» остановился.

Водитель с пассажиром задержаны, составлены документы административного задержания а также, по решению суда, по признакам статьи 185-10 КУоАП за злостное неповиновение законному распоряжению пограничников, наложен штраф в размере 1020 гривен каждому.