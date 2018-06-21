Верховная Рада Украины приняла закон №8068 «О национальной безопасности», определяющий основы и принципы национальной безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, которые будут гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз.

ВР также приняла закон №8497 «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».

Кроме того, Рада приняла Закон «О валюте и валютных операциях».

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора призвал российского коллегу Владимира Путина освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

Незаконно удерживаемый в РФ украинский режиссер Олег Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.

Посольство Украины направило в МИД РФ очередную ноту с просьбой содействовать посещению уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах.

Кабинет Министров Украины утвердил кандидатуру генерала СБУ Александра Куця на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы справиться с выплатами по государственному долгу без внешнего финансирования. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий.

Суд установил факт убийства 20 февраля 2014 года экс-беркутовцем Сергеем Зинченко Героя Небесной сотни Максима Шимко.

В Словакии по запросу украинского бюро Интерпола задержан бывший представитель Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Владимир Гласнер, разыскиваемый за совершение ряда преступлений.

Фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов.

В результате длительной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр и тактической группы «Моспино» вернули в Украину предателя Алексея Бидусенко, который год назад, 16 июня 2017 года, перешел на сторону оккупационных войск.

Утром 21 июня в здания Киевского городского совета произошли стычки между общественными активистами и охраной. На улице проходил митинг за создание Музея на месте археологических находок на Почтовой площади.