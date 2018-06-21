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Украинский режиссер Олег Сенцов, продолжающий голодовку в колонии в поселке Лабытнанги, опроверг слова уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о «лечебном голодании» и наборе веса. Об этом после встречи с Сенцовым рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, сообщает Радио Свобода.

«По всей видимости, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, который регулярно навещает Сенцова», – предположил адвокат.

По словам Динзе, Сенцов рассказал, что Сак фотографировал его, однако отказался передать фото уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой, когда ее не пустили в колонию и она просила предоставить сведения о здоровье Сенцова.

«Каждый день Сенцов пьет по 3,5 литра воды, ему капают капельницу с большим количеством глюкозы, аминокислот и питательных витаминных веществ. Никакую голодовку он не прекращал», – рассказал Динзе.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Сенцов находится в медицинской части тюрьмы, у него наблюдаются проблемы с почками и сердцем.
ForUm

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