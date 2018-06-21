Президент РФ Владимир Путин использует агрессию в Украине как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран Европейского Союза. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе встречи с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Во время встречи собеседники обсудили обострение ситуации на востоке Украины в мае со стороны российско-террористических группировок.

«На украинско-российской границе зафиксирована чрезмерная концентрация российской армии», - сказал Турчинов, добавив, что Керченский мост дает РФ возможность оперативно перебрасывать свои вооруженные силы на юг.

«Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС», - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что «единение Европы сейчас - это единственный щит для сдерживания агрессии Путина».

По его словам, российская агрессия - это попытка разрушить устои мировой архитектуры безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны.

Также были обсуждены вопросы не только продолжения, но и ужесточения санкций против РФ.

По словам Линкявичюса, Литва «поддерживала и будет поддерживать вашу страну на пути к европейской интеграции».

«Литва - верный и надежный друг Украины», - подчеркнул министр.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко не исключает широкомасштабной агрессии РФ в отношении Украины.