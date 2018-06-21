На прошлой неделе в Верховную Раду были внесены два законопроекта, которые должны решить проблему так называемых авто на «бляхах».

Проекты предусматривают снижение акцизного налога, что должно немного удешевить растаможку, но при этом усиливают контроль над ввозом и использованием таких машин.

Если законы вступят в силу, «евробляхи» могут исчезнуть с украинских дорог. Однако речь идет не об их легализации. Вполне возможен сценарий, при котором большинство владельцев авто с еврономерами будут вынуждены разобрать свои машины, сдать на металлолом или сделать из них клумбы.

Можно ли все эти машины зарегистрировать по украинскому законодательству? Депутаты уверяют, что да, но есть несколько нюансов.

Во-первых, легализация старого авто даже по новым правилам для рядового украинца остается дорогим удовольствием.

Во-вторых, большинство граждан, которые пользуются такими транспортными средствами, не являются их владельцами. Фактически они принадлежат иностранцам.

Знали ли водители, что такой сценарий возможен? Наверняка да. Понимают ли депутаты, что так называемая легализация приведет к потере авто большинством «владельцев»? Конечно, понимают.

Поэтому открытым остается вопрос, поддержат ли депутаты указанные законопроекты, ведь принятие таких решений перед выборами может привести к существенным электоральным потерям.

Вообще после обнародования законопроектов у читателей возникло немало вопросов относительно будущего «евроблях» и их владельцев. Ниже ЭП дает ответы на наиболее популярные вопросы.

Ответы подготовлены после общения с авторами законопроектов и представителями комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Сколько все-таки «евроблях» в Украине?

Разные источники называют цифры, которые отличаются в разы. Одни говорят, что в Украине сотни тысяч таких авто, другие говорят о миллионах. Каждый по-своему прав.

По данным таможни, 1 мая 2018 года количество машин с иностранной регистрацией, которые с начала 2016 года были ввезены в Украину, составляло чуть более 2 млн.

Это те машины, которые хотя бы раз приезжали в Украину в любом режиме. Среди их владельцев — немало иностранцев-туристов, большая часть которых уже выехала.

По данным таможни, в Украине до сих пор остаются 351 228 авто. Из них 124 519 уже нарушили срок пребывания.

Что власть предлагает с ними делать?

Власти предлагают их легализовать. Для этого акцизный налог на ввозимые авто в Украину будет изменен. Это должно уменьшить стоимость иномарок, но при этом будет усилен контроль над их ввозом и использованием.

Для лучшего понимания ситуации советуем прочитать материал председателя налогового комитета парламента Нины Южаниной для ЭП. В нем подробно описано, как будет исчисляться новый акцизный налог и какими будут контроль и новые штрафы.

Новые правила для импортных авто. Что Рада предлагает сделать с «евробляхами»

Сколько времени получат «бляхари», чтобы узаконить свои авто?

Если законопроекты будут приняты в нынешнем виде, граждане, пользующиеся авто с еврономерами, будут иметь 180 дней с даты введения новых правил для регистрации транспортного средства по украинскому законодательству.

Если кто-то не успеет, он будет оштрафован за нарушение таможенных правил. Подробнее о штрафах и наказаниях — здесь.

Как их легализовать?

На самом деле это очень сложный вопрос, поскольку большинство «бляхаров» не является владельцами этих авто. Они преимущественно оформлены на иностранцев.

Чтобы узаконить такое транспортное средство, украинец должен сначала найти владельца. Владелец должен снять машину с учета в своей стране и со всем пакетом документов въехать в Украину в режиме импорта.

После этого необходимо вычислить и оплатить все налоги: НДС, ввозную пошлину, сбор в Пенсионный фонд (при первой регистрации авто) и акциз по новым правилам.

Почему так много налогов? Надо отменить НДС и ввозные пошлины!

Такое предложение можно часто прочитать в комментариях под материалами ЭП о растаможивании авто с европейскими номерами.

ЭП озвучила его представителю налогового комитета и вот что он ответил: «На этот вопрос можно отвечать часами. Налог на добавленную стоимость — нейтральный, он облагает потребление как таковое. Тогда надо отменять НДС на хлеб, молоко и все остальное».

Ввозная пошлина, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, будет ежегодно снижаться и полностью обнулится до 2026 года.

«Сбор в Пенсионный фонд (3-5% при первой регистрации авто) можно было бы отменить, если бы улучшилось наполнение фонда», — заявил собеседник.

Не хоче платить налоги, что мне сделают?

Водитель может на свой страх и риск продолжать ездить, но после принятия законов полицейские получат право останавливать авто на "бляхах" и проверять всю информацию относительно законности его пребывания на территории Украины.

Если правоохранители обнаружат нарушения, водитель получит штраф, а машину отправят на штрафплощадку. Забрать ее оттуда сможет только фактический владелец, то есть в большинстве случаев никто не обратится.

У меня десятилетний Passat, я не смогу его растаможить, даже если захочу.

Норма «Евро-5», которая до сих пор препятствовала таможенному оформлению и регистрации в Украине машин, выпущенных до 2010 года, указанными изменениями отменяется.

В случае принятия законов украинцы смогут ввезти транспортное средство любого возраста, но акцизный налог на старые авто будет выше из-за возрастного коэффициента, о чем ЭП ранее подробно писала.

Если стоимость старой машины будет ниже, уменьшатся НДС и пошлины. Их размер будет зависеть от суммы, которую владелец заплатил за транспортное средство

Будут ли какие-то льготы для отдельных граждан?

Нет никаких льгот, все будут в равных условиях. При разработке законопроектов выдвигались предложения о введении льгот для участников АТО и многодетных семей, но все они были отклонены.

«Мы подошли к установлению максимально либеральной системы ставок акцизного налога, поэтому необходимости в установлении льгот для отдельных категорий нет. Наш глобальный подход — создаем единые условия для всех граждан, никого не выделяя по любому признаку», — пояснили в налоговом комитете.