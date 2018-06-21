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Министерство обороны Украины назвало фейком информацию о закупке беспилотных комплексов HAWK производства компании жены народного депутата Борислава Розенблата.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В связи с появлением в СМИ пространстве сообщений критического характера по закупкам БПАК для Вооруженных сил Украины, в который раз сообщаем, что любые закупки вооружения и военной техники осуществляются в соответствии с Законом Украины «О государственном оборонном заказе», - заявили в Минобороны.

Законодательством не предусмотрены отдельные требования по осуществлению предварительной проверки со стороны заказчика (Минобороны) лиц, являющихся собственниками предприятий-исполнителей. Вместе с тем, Законом предусмотрена проверка технических возможностей предприятия к выполнению оборонного заказа.

По состоянию на 20 июня ведомство не проводило процедуры закупки БпАК «HAWK». Также отсутствуют какие-либо решения о принятии на вооружение указанных комплексов.

Вместе с тем, заявили в Минобороны, комплексы успешно прошли определяющие ведомственные испытания и подтвердили заявленные производителем тактико-технические характеристики. Решение о принятии их на вооружение будет приниматься только после завершения с положительными результатами подконтрольной эксплуатации в Вооруженных силах Украины.

«В случае же принятия решения о проведении процедуры закупки комплексов «HAWK», этот процесс будет осуществляться под непосредственным контролем ответственных лиц Управления военных представительств Министерства обороны Украины, с начала производства и до поставки готовой продукции в ВС Украины», - подчеркнули в ведомстве.

Материалы по испытаниям БПАК «HAWK» составляют государственную тайну.
ForUm

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