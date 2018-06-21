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Сотрудники контрразведки спецслужбы и Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против нашей страны.

Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые, в частности, осуществляли сбор разведывательной информации об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещениях подразделений ВС Украины , военной техники, их привлечении к проведению операции Объединенных сил на востоке Украины. Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.

Во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети ГУ ГШ ВС РФ сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собраны сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижении военной техники, количестве личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве. У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов. Изъятые материалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательства.

Оперативники спецслужбы задержали двух организаторов сети, им объявлено подозрение в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней. Относительно других участников агентурной сети будут приняты отдельные процессуальные решения. Продолжаются следственно-оперативные действия.
ForUm

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