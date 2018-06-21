В Ривном неизвестные подожгли двери квартиры, в результате чего пострадали депутат облсовета и его брат, сообщает пресс-служба полиции.

Сегодня 01:20 жительница многоэтажки на улице Евгения Коновальца сообщила о пожаре в подъезде в полицию. На место происшествия были направлены экипажи полиции и спасателей.

До их приезда жители пытались самостоятельно тушить пламя и эвакуировать жителей.

Оказалось, что на восьмом этаже горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний житель. Вместе с ним в доме находился и 37-летний брат, депутат Ривненского областного совета. Оба были доставлены в медучреждение с ожогами тела.

По результатам осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов.

По факту поджога в полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.