Оболонский районный суд перенес рассмотрение по сути дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене на 22 июня.

Соответствующее решение объявил судья Владислав Девятко, сообщает Укринформ.

Так, защита не смогла обеспечить явку ни одного своего свидетеля на этом заседании.

«Учитывая, что на данное время вы в очередной раз не обеспечили свидетелей защиты, перерыв до завтра на 10:00», - сказал Девятко.

В комментарии журналистам прокурор Руслан Кравченко добавил, что сторона защиты снова оказалась неготовой к заседанию.

«Снова сторона защиты не готова к судебному заседанию, не обеспечила снова участие своих свидетелей. Уже больше чем полгода сторона защиты не способна обеспечить участие своих свидетелей в допросе во время судебного заседания», - сказал прокурор.

Кравченко уточнил, что сторона обвинения уже почти два месяца как готова к судебным дебатам.

На прошлом заседании суд допросил в качестве свидетеля защиты экс-начальника штаба охраны Януковича Владимира Павленко.

Напомним, адвокаты подозреваемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича заявили, что для надлежащей подготовки к судебным прениям им необходимо не менее 5 месяцев, однако суд отказал и приказал завершить дебаты до 1 августа.