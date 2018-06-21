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Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили бывшего боевика «ЛНР». Он дал показания присутствия российских военных на временно оккупированных территориях, сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин в апреле 2017 присоединился к незаконным вооруженным формированиям боевиков. Он проходил «службу» в одном из террористических батальонов на территории временно оккупированного Алчевска в должности механика-водителя БМП. Злоумышленник в составе незаконного вооруженного формирования принимал участие в противостоянии вблизи линии разграничения.

В июне 2018 боевик решил покинуть ряды ОПГ из-за давления со стороны террористов и вернулся в Харьковскую область. Сотрудники СБУ оперативно установили и задержали бывшего боевика.

 

 

«Злоумышленник предоставил СБУ свидетельства об участии российских военных в вооруженном конфликте на востоке страны. По его словам, российские войска размещаются в так называемом «втором эшелоне» от линии соприкосновения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения по позициям украинских военных. Кроме того, российские офицеры выполняют функции «наблюдателей» за деятельностью вооруженных подразделений террористов», - говорится в сообщении.

Он также сообщил, что основным мотивом вступления в бандформирование для большинства является материальная выгода. Но незаконные вооруженные подразделения укомплектованы только на 50 процентов, а предводителями являются лица с уголовным прошлым. Материальные ресурсы и боеприпасы разворовываются.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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