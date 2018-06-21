За прошедшие сутки, 20 июня, российско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

На луганском направлении в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, боевики открывали огонь из артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ.

На донецком и мариупольском направлениях отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкино. С наступлением темного времени суток враг осуществлял провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. При необходимости подразделения Объединенных сил огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь.

Во время боевых действий прошедшие сутки получили ранения трое военнослужащих.

Потери противника уточняются, потерь среди наших войск нет.

В течение ночи текущих суток, 21 июня, оккупанты 6 раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением только стрелкового оружия. Потерь наших войск нет. Ситуация остается под контролем Объединенных сил.