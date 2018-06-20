В Чернобыльской зоне идет строительство двух хранилищ для отработанного ядерного топлива. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

По словам главы ведомства Остапа Семерака, ежегодно Украина тратит более 200 млн долларов на оплату за вывоз использованного ядерного топлива в Россию. В конце 2017 в зоне отчуждения началось строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Ожидается, что оно сможет вместить отходы трех из четырех украинских АЭС и безопасно хранить их в течение ста лет. Также в прошлом году были начаты комплексные испытания на другом хранилище в зоне отчуждения – ХОЯТ-2, где будет храниться отработанное ядерное топливо из самой Чернобыльской станции.

«Одно хранилище строится для перемещения топлива из старого хранилища, которое работало на Чернобыльской АЭС. Это осуществляется по вертикали Министерства экологии, поскольку администрация зоны отчуждения координируется нами. Также строится центральное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) под заказ «Энергоатома», - рассказал он.

Именно введение в эксплуатацию ЦХОЯТ позволит разорвать контракты на хранение ядерных отходов, заключенные ранее с Россией.

Строительством обоих объектов занимается американская компания Holtec International.

Напомним, в 2016 году Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении земельных участков для строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения и подъездного железнодорожного пути в постоянное пользование ГП «НАЭК «Энергоатом», а в начале 2017 утвердил проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций. В ноябре 2017 началось само строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.