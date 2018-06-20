Пока у власти временщики, демагоги-популисты, работающие в интересах ростовщиков и западных спонсоров, ни процветающей, ни успешной, ни даже просто самостоятельной Украина не будет, уверен лидер «Украинского выбора — Права народа» Виктор Медведчук.

Заявления чиновников о повышении зарплат украинцев, в частности, высказывание премьер-министра Гройсмана о «росте доходов», который связан «с ростом экономики Украины», Медведчук назвал «скоком дохлой собаки после огромного падения».

«О росте зарплат стоит поговорить предметно. По данным Госстата, размер среднемесячной заработной платы в Украине по итогам января — апреля 2018 года составил 8 101 грн (порядка $309). Для сравнения: в 2013-м среднемесячная зарплата в стране составляла 3 265 грн, или $408. То есть после четырех лет еврореформ, которыми так кичится власть, зарплаты украинцев… не только не увеличились, наоборот, сократились в 1,32 раза», — написал политик в своем блоге.

Для полноты картины стоит учесть, что при этом цены постоянно растут, отметил лидер «Украинского выбора — Права народа».

«Девальвация гривни привела к тотальному подорожанию. Вследствие отмены госрегулирования цен на социально значимые продукты они существенно подорожали. Это ощутили все, но особенно тяжело пришлось наиболее социально незащищенным. К тому же увеличилась стоимость не только продуктов питания, но и лекарств, промтоваров, топлива... В очередной раз взлетели коммунальные тарифы», — напомнил В.Медведчук.

Стоимость природного газа, отметил политик, выросла в 9,6 раза — с 725 грн за тысячу кубометров в 2013 году до 6 958 грн в 2017-м.

«Но и на этом «реформаторы» не остановились: под видом преобразований в газовом секторе народу готовят очередное подорожание. По предварительным расчетам, в случае повышения стоимости голубого топлива до уровня импортного паритета (на этом настаивает МВФ) тариф на газ превысит 11 000 грн за тысячу кубометров. Подорожают отопление, горячее водоснабжение. А поскольку в стране уже активно ведется кампания по сокращению как количества субсидиантов, так и размера субсидий, новые тарифы станут непосильной ношей для большинства украинских семей», — уверен лидер «Украинского выбора».

По его мнению, настоящих, качественных реформ, которых ждали украинцы и в которых действительно очень нуждается страна, не было, нет, и при нынешней команде не будет.

«Совершенно очевидно, что ожидать реального роста доходов рядовых украинцев, надеяться на повышение уровня жизни в таких условиях бесполезно. Пока у власти временщики, демагоги-популисты, работающие в интересах ростовщиков и западных спонсоров, ни процветающей, ни успешной, ни даже просто самостоятельной Украина не будет. За четыре года в этом смогли убедиться даже недавние сторонники евроинтеграционных реформ», — считает Медведчук.