Вчерашнюю акцию протеста под Верховной Радой, в ходе которой митингующие пытались штурмовать здание парламента, спланировали и организовали в Администрации Президента.

Об этом изданию Информатор рассказал источник на Банковой.

Таким образом, сообщил источник, Администрация Президента хочет продемонстрировать обществу неэффективность управления премьер-министра Владимира Гройсмана, который, мол, не способен решить проблемы «чернобыльцев», «афганцев» и шахтеров.

«Не часто так бывает, что шахтеры, «чернобыльцы» и «афганцы» вместе собираются под парламентом. На этот раз собрались, потому что их собрали функционеры Банковой, которым поручили организовать протест и штурм Рады», - сказал собеседник.

По его словам, утром, когда начиналась акция, под Радой не случайно почти не было правоохранителей. «Это также был план Банковой. Чтобы люди могли прорвать кордон полиции и вплотную приблизиться к Радн», - рассказал собеседник издания.

Как известно, 19 июня под стенами Верховной Рады протестовали «чернобыльцы», «афганцы» и шахтеры. Протестующие дважды пытались штурмовать здание парламента.