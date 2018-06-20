также в разделеПолитика
Тимошенко заявила, что идет в президенты 34
Медведчук: Качественных и крайне необходимых стране реформ при нынешней команде не было, нет, и не будет 32
Президентский законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов признан конституционным 284
Президент назначил генерала Литвина послом в Армении 49
Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ 67
Порошенко обсудил с генсеком ООН размещение миротворцев на Донбассе 31
Госдеп: Политика США в отношении Крыма остается неизменной 25
Рада запретила размещать рекламу на объектах ЮНЕСКО 22
Вакаров: «Наезды» на NewsOne и другие телеканалы связаны с приближением выборов 41
СМИ: Тимошенко провела тайную встречу с патриархом 211
Порошенко внес как неотложный законопроект о создании ВАС 76
Климкин: РФ может освободить ряд политзаключенных во время ЧМ 47
«Нафтогаз» приглашал Тимошенко свидетельствовать в Стокгольме, но не дождался ответа 58
Сийярто обвинил Европу в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья 37
Нардепы хотят от Кобелева отчета в Раде 56
Барна предложил запретить в Украине демонстрацию сексуальной ориентации 75
Кравчук: Вернуть Донбасс без изменения статуса не получится 101
Порошенко хочет разрешить теробщинам распоряжаться землей за пределами населенных пунктов 27

Вчерашнюю акцию протеста под Верховной Радой, в ходе которой митингующие пытались штурмовать здание парламента, спланировали и организовали в Администрации Президента.

Об этом изданию Информатор рассказал источник на Банковой.

Таким образом, сообщил источник, Администрация Президента хочет продемонстрировать обществу неэффективность управления премьер-министра Владимира Гройсмана, который, мол, не способен решить проблемы «чернобыльцев», «афганцев» и шахтеров.

«Не часто так бывает, что шахтеры, «чернобыльцы» и «афганцы» вместе собираются под парламентом. На этот раз собрались, потому что их собрали функционеры Банковой, которым поручили организовать протест и штурм Рады», - сказал собеседник.

По его словам, утром, когда начиналась акция, под Радой не случайно почти не было правоохранителей. «Это также был план Банковой. Чтобы люди могли прорвать кордон полиции и вплотную приблизиться к Радн», - рассказал собеседник издания.

Как известно, 19 июня под стенами Верховной Рады протестовали «чернобыльцы», «афганцы» и шахтеры. Протестующие дважды пытались штурмовать здание парламента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги