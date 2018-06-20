Государственном бюджете Украины на 2018 год предусмотрено повышение размера минимальной пенсии дважды в течение года - с 1 июля и с 1 декабря. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко , сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По его словам, с 1 июля произойдет повышение выплат для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума. «С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 миллиона украинцев», - сказал он.

Вице-премьер-министр отметил, что следующее повышение пенсионных выплат, согласно государственному бюджету Украины, состоится с 1 декабря. «Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн», - отметил он.

«Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года», - отметил Розенко.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.