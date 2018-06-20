По факту привлечения военнослужащих-срочников Государственной специальной транспорта к хозяйственным работам назначено служебное расследование, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Вчера, 19 июня, в телевизионных сюжетах программы «ТСН» (телеканал «1+1») и «Чрезвычайные новости» (ICTV) была обнародована информация о привлечении военнослужащих срочной службы Государственной специальной службы транспорта к разгрузочным работам на одном из предприятий в Днипре», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что по данному факту главой Администрации Госспецслужбы назначено служебное расследование. По результатам проверки, в случае выявления нарушений, виновные должностные лица воинской части будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

По предварительным данным установлено, что военнослужащие 26 объединенного отряда Государственной специальной службы транспорта, которая входит в систему Министерства обороны Украины, выполняли работы по разгрузке цемента и камня, предназначенного для строительства двух казарм для военнослужащих Вооруженных сил Украины в селе Кайдаки Днепропетровской области.