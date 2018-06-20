Основанная правительством программа борьбы с контрабандой «Украина без контрабанды» будет полностью реализована. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабинета Министров, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ..

«Украина без контрабанды» - реальная, у нас есть политическая воля навести порядок», - сказал премьер-министр.

Он напомнил, что на днях прошло заседание специального координационного совещания, где и был наработан и одобрен план действий против проявлений контрабанды.

«Мы работаем над созданием рабочих мест, реализуем проекты экономического возрождения. Но в разные сферы проникают нечистоплотные представители власти, правоохранительные органы, и строят схемы, - сказал глава правительства. - Есть десятки миллиардов гривен, которые при участии схемщиков и представителей власти «уходят» за пределы бюджета. Терпеть это не собираюсь».

Премьер-министр напомнил, что в прошлом году в бюджет с таможни дополнительно привлекли более 70 млрд грн - из детенизации границы. Но появились другие схемы. «И сегодня их нужно также прекращать и жестко наказывать», - сказал Гройсман.

Он привел примеры сразу нескольких форм провоза контрабанды - от использования так называемых «пиджаков» и оформления груза по поддельным документам до использования оффшоров для ввоза импорта без растаможки.

«Представьте себе, куда используются эти нелегальные ресурсы? Никаких временных акций. Это будет системная борьба», - сказал Гройсман.

Глава правительства призвал представителей всех силовых ведомств, а также Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проявить сильную и устойчивую позицию в противодействии схемам на границе.

«Каждый, кто взял хотя бы гривню от этих сделок, должен быть арестован», - сказал Гройсман.

Он также анонсировал проведение завтра, 21 июня, всеукраинского селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины совместно с Министерством внутренних дел, Генеральной прокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины разработали план действий, направленный на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.