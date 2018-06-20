Сейчас происходит попытка рейдерского захвата телеканалов Newsone и 112, пишет в своем блоге на «Корреспонденте» политический эксперт Павел Карназыцкий.

«Что касается Newsone и 112, то налицо операция в стиле «отнять и поделить» в отношении этих телеканалов. Сначала исполнители заказа по «отжиму» телеканалов организовали информационную атаку на Евгения Мураева, полностью переврав его слова об Олеге Сенцове», - поясняет Карназыцкий.

Блогер отмечает, что рейдеры совершили грубую ошибку, доверив озвучивать «вброс», будто Newsone, 112 и ЗИК купил оппозиционный политик Виктор Медведчук, «самому неподходящему спикеру, какой только может быть - Андерсу Аслунду». Карназыцкий поясняет, что Аслунда, не имеющего никакого отношения к работе СМИ, пришлось подключать, потому что никто из украинских «говорящих голов» не захотел озвучивать дезинформацию.

«Правда, затем исполнители совершили грубую ошибку - доверили озвучить «вброс» о том, что Newsone, 112 и ЗИК продали Виктору Медведчуку, наверное, самому неподходящему спикеру, какой только может быть - Андерсу Аслунду. Появление сотрудника американского Atlantic Council А.Аслунда с фальшивой «сенсацией», будто Медведчук купил сразу три рейтинговых канала, выглядит так, что никто из украинских спикеров не захотел озвучивать такую дезинформацию. Поэтому пришлось действовать как в той песне, когда «Я его слепила из того, что было», - пишет блогер.

Павел Карназыцкий приводит пример захвата телеканала ЗИК, когда ряд СМИ также распространяли слухи, что медиа-ресурс купил Медведчук. На самом деле, речь шла о том, чтобы создать информационный шум и под его прикрытием захватить телеканала силами «Национальных дружин».

«На самом деле, привязка конкретного телеканала к фигуре Медведчука выглядит как информационная ширма, чтобы отвлечь внимание от «наезда» на телеканал. Например, точно такой же прием власть использовала, чтобы взять под контроль телеканал ЗИК. Сначала сделали «вброс» в СМИ, что Медведчук покупает ЗИК. Затем наемные митингующие из организации Корчинского заблокировали телеканал, крича во весь голос, что не дадут продать его Медведчуку. А затем власть завела на ЗИК свои отряды «Национальных дружин». Появление «нацдружинников» на ЗИКе тогда объяснили тем, что они должны защитить телеканал и его сотрудников от усов Корчинского», - напоминает Павел Карназыцкий.

На самом деле, по мнению политического эксперта, за атакой на Newsone и 112 стоит власть, которая занялась переделом рынка СМИ накануне выборов.

«Любая власть накануне выборов - особенно когда речь идет о выборах Верховной Рады и президента в течение одного 2019 года - задумывается о перекраивании рынка СМИ - телеканалов и радио, Интернет-сайтов, газет и журналов», - пишет Карназыцкий.

По мнению блогера, с приближением даты выборов попытки передела на рынке СМИ будут происходить все чаще.

«Поможет ли эта схема захватить Newsone и 112 - пока вопрос открытый. Но очевидно, что чем ближе будут выборы президента, тем жестче будут происходить попытки по переделу украинских СМИ», - делает прогноз Павел Карназыцкий.