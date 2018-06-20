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По данным Госстата, в мае цены на продукты потребительской корзины снизились, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минагрополитики.

Яйца, гречка, картофель и репчатый лук стали лидерами по снижению цен по сравнению с предыдущим месяцем.

Больше всего подешевели яйца, которые потеряли 10% стоимости (24,17 грн/дес. в мае против 26,65 грн/дес. в апреле).

Также цены снизились:

- на 8% - гречневую крупу, которая в среднем по стране в мае стоила 17,38 грн/кг;

- на 4,1% - лук репчатый (6,57 грн/кг);

- на 3,8% - картофель (7,54 грн/кг);

- на 2,4% - сало (68,77 грн/кг);

- на 2% - сахар (14,83 грн/кг);

- на 1,8% - куриное филе (89,95 грн/кг).

Почти неизменными по сравнению с апрелем остались цены на масло сливочное, масло, хлеб и муку, макаронные изделия, свинину и говядину, молоко, сыры и свеклу.

Увеличение цен произошло на морковь, белокочанную капусту и яблоки, что связано с сезонным фактором.
ForUm

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