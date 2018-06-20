И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что сексуальная ориентация человека формируется не из-за его образа жизни, окружения или характера, а еще до его рождения.

«Сегодня мы должны разрушать мифы и стереотипы, которые уже давно были опровергнуты наукой. Например, что гомосексуальность - это болезнь», – написала она на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что в первой половине 20-го века гомосексуальность считалась психическим расстройством, которое лечили. «Часто очень жестокими и унизительными методами, такими как электрическая шоковая терапия и принудительные свидания с женщинами. Излишне говорить, что это оказались совершенно неэффективными», – подчеркнула она.

По словам главы Минздрава, во второй половине прошлого века ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что гомосексуальность не является болезнью. «Гомосексуальное поведение встречается у 1500 видов животных - от насекомых до млекопитающих, а сексуальная ориентация человека формируется не из-за его образа жизни, окружения или характера, а еще до его рождения», – сообщила она.

Супрун подчеркнула, что в 1992 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально вычеркнула гомосексуальность из международной классификации болезней (МКБ-10).

«Не позволяйте стереотипам формировать нашему мнению там, где все объясняет наука», – подытожила она.