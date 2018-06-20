Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини обеспокоена решением США выйти из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии, опубликованном во вторник, 19 июня, сообщает DW.

«США всегда являлись пионером в области защиты прав человека во всем мире», - отметила Могерини. Решение Соединенных Штатов покинуть совет «вредит роли США как защитника и сторонника демократии», говорится в документе. Глава европейской дипломатии также подчеркнула статус США в совете как многолетнего партнера Европы.

Евросоюз намерен продолжить защиту прав и основных свобод человека и не исключает возможность совместной деятельности с США, отмечается в заявлении. При этом ЕС разделяет необходимость повышения эффективности совета, утверждает Могерини.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет о решении США. «Структура ООН по защите прав человека играет важную роль во всем мире», - отметил Гутерриш.

Израиль приветствует выход США из Совета по правам человека ООН

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Вашингтона выйти из «так называемого» Совета по правам человека ООН «мужественным решением» . Он обвинил международную организацию в «лицемерии и лживости».

По его словам, Совет по правам человека ООН в течение многих лет доказывает, что является необъективной и враждебной по отношению к Израилю организацией.

Ранее во вторник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о выходе США из Совета ООН по правам человека. Одной из основных причин принятого решения является «хроническая предвзятость в отношении Израиля», отметила Хейли. По ее словам, США «будут счастливы вновь присоединиться» к Совету в случае его реформирования. В 2017 году постпред США при ООН призывала к ряду изменений в деятельности Совета.