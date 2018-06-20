Вчера, 19 июня, в Запорожской области сгорело 94 гектара пшеницы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 14:50 в ГосЧС поступила информация о том, что вблизи пгт Веселое Веселовского района произошло возгорание пшеницы на корню (принадлежит трем собственникам).

В 15:30 пожар был ликвидирован на площади 94 га (общая площадь поля 104 га). К тушению пожара привлекалось 10 единиц техники и 18 человек.